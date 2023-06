La Marina Usa aveva rilevato subito l'implosione del Titan

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GIU - Un sistema di rilevamento acustico top secret della Marina Usa progettato per individuare i sottomarini nemici ha rilevato per primo l'implosione del Titan, ore dopo che il sommergibile aveva iniziato la sua missione. Lo riferisce il Wall Street Journal citando dirigenti della difesa Usa. La Us Navy si e' messa in ascolto non appena lo scafo ha perso le comunicazioni Poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha rilevato quello che sospettava fosse il suono di un'implosione vicino al sito dei detriti scoperto oggi e ha riferito le sue scoperte al comandante sul posto. (ANSA).