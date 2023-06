Kurti, nuove elezioni al nord del Kosovo, ma rispettando la legge

Il premier kosovaro Albin Kurti ha detto di ritenere necessario procedere a nuove elezioni locali nei quattro Comuni del nord a maggioranza serba, ammettendo che il 23 aprile la partecipazione è risultata molto bassa, dando scarsa legittimità ai nuovi sindaci di etnia albanese.

"D'altra parte va trovata la giusta soluzione, senza andare contro la legge", ha detto Kurti, parlando ieri sera a Bruxelles dove ha incontrato l'Alto rapprtesentante Ue Josep Borrell e l'inviato e mediatore europeo Miroslav Lajcak. A suo dire è possibile che si tenga una "petizione fra i cittadini con la quale chiedere la cessazione del mandato dei nuovi sindaci" eletti a fine aprile. "Sono pronto a contribuire a risolvere il problema, ma non ci si può comportare con dei diktat nei confronti dei sindaci e con decisioni illegali, ciò causerebbe altri problemi", ha affermato il premier, come riferito dai media regionali.

Parlando con i giornalisti Kurti ha aggiunto che le operazioni di polizia al nord sono la "reazione ad atti violenti ad opera di estremisti". "Gruppi criminali attaccano le truppe della Kfor, la polizia, giornalisti. Prima dobbiamo liberarci degli elementi criminali, e successivamente abbiamo promesso che sarà ridotta la presenza della nostra polizia nelle sedi municipali al nord". Per Kurti, la normalizzazione dei rapporti con Belgrado va raggiunta attraverso l'attuazione dell'accordo raggiunto nelle scorse settimane. "La mia impressione è che la Serbia abbia detto sì all'accordo, ma che ora si penta, cercando di ostacolare la sua attuazione", ha osservato il premier kosovaro.

L'incontro convocato con urgenza da Borrell ieri a Bruxelles con Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic non ha fatto registrare nessun passo avanti ed è sostanzialmente fallito. I due leader arcirivali non si sono visti per un faccia a faccia, e hanno incontrato separatamente i due rappresentanti europei, restando ognuno sulle proprie posizioni lontanissime l'una dall'altra. E continuano le accuse incrociate fra Belgrado e Pristina, con la richiesta di rilascio immediato di tutte le persone arrestate - i sette serbi del nord ad opera della polizia kosovara, e i tre agenti di polizia kosovari catturati dai serbi nel territorio della Serbia. Una versione questa che le autorità di Pristina contestano sostenendo che i tre sarebbero stati sequestrati nel territorio del Kosovo.

Anzi, oggi la polizia kosovara ha arrestato un altro serbo locale nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica. L'uomo, Nenad Orlovic, è sospettato di coinvolgimento diretto nei disordini e scontri del 29 maggio scorso a Zvecan, dove furono aggrediti i militari della Kfor schierati a presidio del locale Municipio. Il bilancio fu di oltre trenta soldati Nato feriti, fra i quali 14 italiani. Negli scontri rimasero feriti anche decine di dimostranti serbi. Si tratta del settimo serbo arrestato dall'inizio della nuova crisi nel nord del Kosovo quasi un mese fa.

A così a Gracanica, enclave serba a pochi chilometri da Pristina, per il terzo giorno consecutivo si è svolta oggi una manifestazione di protesta per l'arresto nei giorni scorsi di un abitante locale accusato di crimini di guerra durante la guerra del Kosovo del 1998-1999. In un raduno davanti al commissariato di polizia, i dimostranti hanno denunciato la campagna di arresti in atto in Kosovo ai danni della popolazione serba, e hanno chiesto il rilascio di tutti coloro che sono detenuti con accuse ritenute infondate.