Cnn, Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La controffensiva ucraina sta avendo meno successo del previsto nelle sue prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia: lo hanno dichiarato alla Cnn due funzionari occidentali e un alto funzionario militare Usa.

La controffensiva "non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte", ha detto uno di loro. Le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine sfondarle. Inoltre, le forze russe hanno bloccato i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace. (ANSA).