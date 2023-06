Cnn, gli Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino

Cnn, Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino

La controffensiva ucraina sta avendo meno successo del previsto nelle sue prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia: lo hanno dichiarato alla Cnn due funzionari occidentali e un alto funzionario militare Usa. La controffensiva "non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte", ha detto uno di loro. Le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine sfondarle. Inoltre, le forze russe hanno bloccato i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace.

Ma Il comandante delle forze di terra ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, ha confermato per la prima volta che la forza principale della sua riserva offensiva deve ancora essere impegnata. "Tutto deve ancora avvenire", ha detto Syrskyi in un'interivsta al Guardian da una base militare nell'est dell'Ucraina, sottolineando tuttavia le difficoltà dei combattimenti e che negli ultimi giorni Mosca ha lanciato anche sforzi offensivi. "La nostra forza principale non è stata ancora impegnata a combattere e ora stiamo sondando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora avvenire", ha sottolineato.

Intanto, le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una raffica di 13 missili da crociera russi diretti verso un aeroporto militare nella regione occidentale di Khmelnitskyi: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riportano i media del Paese. I missili sono stati lanciati intorno alla mezzanotte dal Mar Caspio da quattro bombardieri Tu-95. "Tutti i 13 missili da crociera X-101/X-555 sono stati distrutti dalla difesa aerea, la maggior parte nella regione di Khmelnytsky", ha dichiarato l'Aeronautica in un comunicato. Unità di difesa aerea hanno abbattuto anche un drone da ricognizione non identificato.

L'accusa di Mosca, Kiev voleva acquistare una sostanza radioattiva,5 arresti

I servizi segreti russi (Fsb) ha arrestato cinque persone che stavano cercando di acquistare un chilo di una sostanza radioattiva (il cesio-137) per 3,5 milioni di dollari: la sostanza sarebbe stata portata all'estero e utilizzata nella zona di guerra per accusare Mosca di usare armi di distruzione di massa. Lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell'Fsb, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Il Servizio di Sicurezza Federale russo, con il supporto delle forze del ministero degli Interni russo, ha arrestato in flagranza di reato cinque membri di un gruppo criminale organizzato che operano sotto il coordinamento di un cittadino ucraino", si legge in un comunicato.

"Secondo le informazioni ottenute nel corso delle indagini, il gruppo criminale, agendo nell'interesse di un cliente straniero, ha agito per acquisire, aggirando i divieti e le restrizioni legislative, un chilogrammo dell'isotopo 'Cesio-137' per 3,5 milioni di dollari al fine di contrabbandare la sostanza radioattiva dalla Federazione Russa", prosegue la nota. La Russia "è stata anche coinvolta in una campagna per screditare il Paese a livello internazionale, attraverso la messa in scena dell'uso di armi di distruzione di massa", conclude l'Fsb.