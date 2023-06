Amnesty chiede a Cuba di liberare gli artisti ingiustamente condannati

Le autorità cubane "devono rilasciare immediatamente e senza condizioni gli artisti Luis Manuel Otero Alcántara e Maykel 'Osorbo' Castillo Pérez", ha affermato oggi Amnesty International, ad un anno dalla loro "ingiusta condanna rispettivamente a cinque e nove anni di carcere, in un processo che non ha rispettato le minime garanzie".

"Questa detenzione arbitraria - ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International - fa parte di un modello di repressione basato sull'imprigionamento a tutti i costi di coloro che non sono d'accordo con le autorità. Questi arresti cercano di avere un effetto paralizzante sull'attivismo e di mettere a tacere la libertà di espressione a Cuba".

"Tali condanne - ha aggiunto - sono un esempio della crudeltà che il governo del presidente Díaz-Canel è disposto a esercitare su chiunque critichi le autorità cubane. Autorità che dovrebbero abbandonare l'uso del sistema penale per reprimere la popolazione e adottare le misure necessarie per garantire l'indipendenza della magistratura e della procura".

Amnesty ricorda infine che Maykel Castillo Pérez, detto 'Osorbo', è un musicista e attivista per i diritti umani. E' coautore della canzone 'Patria y vida', che critica il governo cubano e che è stata adottata come inno di protesta dall'opposizione. È stato arrestato a casa sua il 18 maggio 2021 dagli agenti di sicurezza e da allora è in carcere.

Luis Manuel Otero Alcántara è invece un membro del collettivo artistico Movimiento San Isidro, che si è opposto a una legge che censura gli artisti. E' stato arrestato l'11 luglio 2021 all'Avana, dopo aver annunciato in un video che si sarebbe unito alle proteste quello stesso giorno, in cui migliaia di persone hanno manifestato pacificamente e spontaneamente in decine di città chiedendo un cambiamento delle condizioni di vita a Cuba.