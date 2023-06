Scadute le 96 ore di ossigeno nel sommergibile disperso

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sono scadute le 96 ore di ossigeno a disposizione nel sommergibile Titan disperso da domenica ma gli esperti sottolineano che si tratta di una stima imprecisa e che se i passeggeri avessero adottato alcuni accorgimenti per consumarne meno (ad esempio rimanere calmi e non mangiare) ci sarebbe ancora qualche ora di autonomia.

Frank Owen, esperto di ricerca e salvataggio di sottomarini, ha spiegato in particolare che la stima sull'ossigeno si basa solo su una "quantità nominale di consumo". E tuttavia, al di là dei pareri tecnici, sembrano ormai essere ridotte al lumicino le speranze di ritrovare ancora in vita i cinque passeggeri del batiscafo. (ANSA).