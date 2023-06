Putin, 'Occidente vuole combattere fino all'ultimo ucraino'

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - Le riserve di soldati di Kiev "non sono infinite" ma "l'Occidente ha deciso di combattere fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax. Secondo Mosca, le truppe ucraine hanno ridotto la loro attività nella controffensiva e ora si stanno riorganizzando, come ha spiegato il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu citato dall'agenzia Ria Novosti. Per Shoigu, le forze di Kiev mantengono le capacità per l'offensiva nonostante le perdite subite. (ANSA).