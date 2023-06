Onu aggiunge la Russia alla 'lista della vergogna'

Le forze armate della Russia e i gruppi armati affiliati sono stati aggiunti alla "lista della vergogna" delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti dei bambini a causa delle loro azioni nel conflitto in Ucraina. E' quanto rivela - secondo fonti diplomatiche - il rapporto annuale del segretario generale dell'Onu che verrà diffuso la settimana prossima.

Nel rapporto, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha denunciato la Russia per aver ucciso 136 bambini in Ucraina nel 2022. Le Nazioni Unite hanno anche verificato che le forze armate russe e gruppi affiliati hanno mutilato 518 bambini e compiuto 480 attacchi a scuole e ospedali, mentre 91 bambini sono stati usati come scudi umani.

"Sono scioccato dall'elevato numero di attacchi contro scuole, ospedali e personale protetto, e dal gran numero di morti e mutilazioni di bambini attribuite alle forze russe e ai gruppi armati affiliati", ha commentato Guterres nel rapporto. La ricerca ha verificato pure che le forze armate ucraine hanno ucciso 80 bambini, ne hanno mutilati 175 e hanno effettuato 212 attacchi a scuole e ospedali, ma le forze armate di Kiev non sono nella lista globale dei colpevoli. Tuttavia, Guterres si e' detto "particolarmente turbato" dall'elevato numero di tali reati contro i bambini da parte delle forze armate ucraine.