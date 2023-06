Nicaragua: Lula, 'su richiesta del Papa parlerò con Ortega'

Nel colloquio avuto ieri in Vaticano, papa Francesco e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, hanno esaminato questioni bilaterali riguardanti la Chiesa cattolica, ed il pontefice ha quindi chiesto al suo ospite di intervenire presso le autorità del Nicaragua per aiutare il vescovo Rolando Alvarez, condannato a 26 anni di carcere. Lo fa sapere lo stesso Lula, che conferma la richiesta di aiuto da parte del pontefice, premettendo che "papa Francesco è la più importante autorità politica esistente".

Il Papa, ha aggiunto, "promuove grandi lotte contro le disuguaglianze, e io sono d'accordo con lui sul fatto che dobbiamo fare in modo che la società tutta si indigni per questo". Per quanto riguarda la richiesta formulata da un uomo di "grande personalità propria e morale" come il pontefice, Lula ha assicurato che "parlerò con (il presidente nicaraguense Daniel) Ortega, per chiedergli di liberare il vescovo".

Sono convinto, ha concluso, che "ogni persona che sbaglia deve imparare a chiedere scusa. Il mio impegno è di riuscire a convincere Ortega a riconoscere di avere sbagliato".