Modi da Biden, India verso l'acquisito di droni spia Usa

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - L'India e gli Stati Uniti si avviano a svelare accordi nei settori della difesa e della tecnologia, incluso l'acquisto di droni spia americani, durante la visita del premier indiano Narendra Modi alla Casa Bianca. Lo riferiscono media Usa.

I due leader annunceranno anche l'apertura di un impianto Micron da 2,75 miliardi di dollari in India.

Gli accordi, che prevedono anche sforzi per aumentare la cooperazione nello spazio, rientrano nella strategia degli Stati Uniti di attirare l'India nella loro orbita contro la Cina.

