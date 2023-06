Kiev accusa Mosca: 'vogliono un attentato alla centrale di Zaporizhzhia'

'La Russia sta valutando un possibile attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con una conseguente dispersione di materiale radioattivo nell'ambiente': lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelesky sottolineando che Kiev ha già condiviso le relative informazioni di intelligence con i suoi partner internazionali. Immediata la replica del Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che parla di "ennesima menzogna" da parte di Kiev.

Il presidente ucraino riferisce di aver ricevuto un rapporto di intelligence circa uno scenario di attacco terroristico alla centrale nucleare, con rilascio di radiazioni. "Purtroppo, ho dovuto ricordarvi più volte che le radiazioni non conoscono confini di Stato e chi colpiranno è determinato solo dalla direzione del vento", ha osservato Zelensky, che riferisce di star condividendo tutte le informazioni disponibili con i partner di Kiev: "Tutte le prove. Europa, America, Cina, Brasile, India, mondo arabo, Africa: tutti i Paesi, tutti devono saperlo. Le organizzazioni internazionali. Tutte". "Non dovrebbero mai esserci attacchi terroristici alle centrali nucleari, da nessuna parte. Questa volta non dovrebbe essere come a Kakhovka: il mondo è stato avvertito, quindi il mondo può e deve agire", conclude il messaggio.

Agenzia ANSA Filorussi, colpito più di un ponte tra la Crimea e l'Ucraina - Mondo Missili russi sul Donetsk, 4 feriti a Pokrovsk (ANSA)

Mosca intanto riferisce che le forze russe hanno distrutto 246 carri armati, 10 aerei da combattimento, 264 droni e 42 lanciarazzi multipli ucraini dall'inizio della controffensiva di Kiev, il 4 giugno, fino a ieri. Lo ha detto il segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale russo Nikolay Patrushev, citato dall'agenzia Interfax. E il ministro della Difesa Serghei Shoigu ha precisato che i russi hanno distrutto 13 degli 81 carri armati forniti all'Ucraina da Paesi occidentali e 18 dei 109 mezzi corazzati da combattimento Bradley. Shoigu ha aggiunto che le truppe ucraine hanno ridotto la loro attività nella controffensiva e ora si stanno riorganizzando.

Le riserve di soldati di Kiev "non sono infinite" ma "l'Occidente ha deciso di combattere fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax.