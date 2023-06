Il processo contro Bolsonaro rinviato al 27 giugno

Il processo al Tribunale superiore elettorale (Tse), che potrebbe costare l'ineleggibilità dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, è stato aggiornato alla prossima sessione del 27 giugno dal presidente dell'organismo, Alexandre de Moraes.

L'ex capo di Stato è accusato dal Partito laburista democratico di "abuso di potere politico" e minaccia alla democrazia per aver convocato, alla vigilia delle elezioni del 2022, un evento con un gruppo di ambasciatori stranieri alla residenza dell'Alvorada per attaccare il sistema elettorale brasiliano. Lo stesso Bolsonaro ha ammesso il rischio di una condanna. "Ad oggi, c'è un'opinione quasi unanime che perderò", ha riconosciuto in un'intervista a CNN Brasil.

"Vorrei restare attivo in politica al 100%. E, con la revoca dei diritti politici che, a mio avviso è un affronto, si perde un po' di quell'accelerazione". ha detto Bolsonaro alla Folha de Sao Paulo. In caso di condanna, infatti, l'ex capo di Stato, potrebbe essere dichiarato ineleggibile per otto anni, e dunque non potrebbe ricandidarsi alle elezioni presidenziale del 2026.

Il suo legale, Tarcisio Vieira, ha auspicato prima dell'inizio del processo ha auspicato che il Tse non sia guidato da pregiudizi "ideologici" contro l'ex presidente, sottolineando che le prove raccolte per il processo risultano "estremamente fragili per sostenere una condanna di questa natura".