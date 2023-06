Honduras: dopo la strage di donne, militarizzate le carceri

Sulla scia della tragedia avvenuta martedì nel carcere di Támara, in Honduras, dove 46 donne sono morte in violenti scontri fra le bande criminali Barrio 18 e Mara Salvatrucha, il governo della presidente Xiomara Castro ha annunciato la militarizzazione dei 21 centri di reclusione honduregni.

In un comunicato ufficiale si rende noto che dal primo luglio prossimo, "la conduzione delle prigioni sarà a carico della Polizia militare dell'ordine pubblico (Pmop)", mentre "l'esercito collaborerà con questa forza anche alla tutela della sicurezza nei 18 dipartimenti del Paese".

A partire da luglio, e per un anno, inoltre, "la Pmop assumerà e formerà almeno 2.000 nuovi agenti penitenziari, come previsto dalla legge dell'Istituto nazionale penitenziario". Inoltre, si precisa, "lo stato di emergenza già in vigore sarà ampliato a nuove aree e zone del territorio nazionale, con la proroga ulteriore della sua vigenza" fino ad un momento che sarà precisato ulteriormente.

Infine il governo ha chiesto alle Forze armate di costituire sull'Isla de Cisnes un Centro penale speciale "dove saranno trasferiti i capi delle organizzazioni criminali, considerati di alta pericolosità"