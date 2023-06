Guardia Costiera Usa, 'il Titan è imploso'

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Una "catastrofica implosione" per il Titan, il sommergibile disperso da domenica. Lo afferma la Guardia Costiera americana, descrivendo quanto accaduto al sottomarino disperso da domenica e precisando che il robot impiegato per cercare il Titan ha trovato cinque rottami del sommergibile vicino al Titanic. (ANSA).