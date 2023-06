Giappone, le ciliegie a forma di cuore vendute all'asta a 3.200 euro

Una scatola contenente 15 ciliegie pregiate in Giappone è stata battuta alla prima asta della stagione per 500mila yen, l'equivalente di 3.200 euro, nella prefettura settentrionale di Aomori, un segnale di buon auspicio per gli agricoltori locali, sebbene inferiore al prezzo pagato nel 2022.

Le ciliegie di alta fascia Juno heart, sono conosciute per le dimensioni più grandi, e per rientrare negli standard devono misurare più di 2,8 centimetri di diametro e avere un contenuto di zucchero di 20 gradi. L'asta che si è tenuta presso il mercato all'ingrosso municipale, ha raggiunto un prezzo 'celebrativo' di oltre 33mila yen, circa 212 euro, per ciliegia, dai 255 dell'anno scorso.

Le ciliegie denominate Aomori Heartbeat, i 'Battiti del cuore di Aomori', sono usate come regalo pregiato grazie al loro aspetto a forma di cuore e al sapore considerato inarrivabile. Dalla prima spedizione, quattro anni fa, la produzione è aumentata costantemente, con 114 scatole presenti all'asta quest'anno, ha riferito la cooperativa della regione: più del doppio rispetto all'anno scorso. Il vincitore dell'asta è il titolare di un negozio di dolciumi locali che le utilizzerà per torte che vanno dai 1.500 agli 8.000 yen (circa 10-50 euro), a cui non sembrano interessare i margini di guadagno, raccontano i media locali.