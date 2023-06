Filorussi, colpito più di un ponte tra la Crimea e l'Ucraina

Diversi ponti che collegano la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, alla Crimea annessa sono stati colpiti durante la notte con missili britannici Storm Shadow: lo ha reso noto il governatore filorusso della regione, Vladimir Saldo, come riporta l'agenzia di stampa Tass. "Il regime criminale di Kiev ha bombardato in modo disumano le strutture civili, i ponti sul confine amministrativo tra la regione di Kherson e la Crimea nei pressi di Chongar. Secondo stime preliminari, sono stati utilizzati i missili britannici Storm Shadow", ha scritto Saldo sul suo canale Telegram, aggiungendo che non sono state registrate vittime. In precedenza il leader filorusso della penisola, Sergei Aksyonov, aveva parlato solo del ponte di Chongar.

Le truppe russe hanno attaccato ieri sera la città di Pokrovsk nell'oblast ucraino di Donetsk ferendo quattro persone tra cui un bambino, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Dobriak ai media locali. "Quattro persone hanno riportato ferite lievi, tra cui un bambino nato nel 2011", ha detto Dobriak. L'attacco potrebbe essere stato effettuato con missili da crociera, ha aggiunto.