Expo 2030: Lula, 'appoggeremo la candidatura di Roma'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La candidatura di Roma per l'Expo 2030 ha trovato un'importante assist nel presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Appoggeremo l'Italia!', ha detto Lula rispondendo all'ANSA nella conferenza stampa a Roma prima di partire per Parigi.

Lula ha ricordato l'incontro con il sindaco Gualtieri, come un "momento importante" dei suoi numerosi colloqui avuti ieri a Roma, con il presidente Mattarella, la premier Meloni, papa Francesco, e vari leader politici.

"Il sindaco Gualtieri è un amico", ha rilevato. "Non potrò mai dimenticare la visita che mi ha fatto a Curitiba, quando ero in cella", il 26 luglio 2018. (ANSA).