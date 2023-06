Expo 2030: Lula, 'appoggeremo la candidatura di Roma'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha assicurato oggi l'appoggio del suo paese alla candidatura di Roma per l'Expo 2030.

"Appoggeremo l'Italia!', ha detto ad una domanda dell'ANSA nella sua conferenza stampa a Roma prima di partire per Parigi.

Lula ha ricordato l'incontro con il sindaco Gualtieri, come un "momento importante" dei suoi numerosi colloqui avuti ieri a Roma con il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, papa Francesco, e vari leader politici. "Il sindaco Gualtieri - ha sottolineato - è un amico, un ex ministro dell'Economia, e non potrò mai dimenticare la visita che mi ha fatto a Curitiba, quando ero in cella sotto controllo della polizia". Il 26 luglio 2018, l'allora eurodeputato Gualtieri si recò in Brasile e dopo "l'emozionante incontro" con Lula insieme alla presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann dichiarò: "Ho portato a Lula i saluti e gli abbracci di cinque ex presidenti del Consiglio italiani" (Romano Prodi, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ndr)"