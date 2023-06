Corte Mosca conferma prolungamento detenzione reporter Usa

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - La Corte del distretto di Lefortovo, a Mosca, ha respinto oggi un appello presentato dal giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich contro il prolungamento della sua detenzione. Il giornalista, accusato di spionaggio, dovrà quindi rimanere in carcere almeno fino al 30 agosto, come stabilito in un primo momento. (ANSA).