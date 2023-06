Bozza vertice Ue, impegno per soluzione comune su migranti (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - Sono 29, secondo quanto si legge nella prima bozza di conclusioni, i punti che saranno trattati al summit dei 27 di fine giugno. Il primo capitolo è tutto dedicato all'Ucraina e in questo viene ribadito che l'Ue "continuerà a fornire un forte supporto finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico a Kiev". Nello stesso capitolo la bozza delle conclusioni rimarca anche l'impegno affinché la Russia sia "pienamente ritenuta responsabile della guerra di aggressione contro l'Ucraina" e si ribadisce "ogni sforzo a istituire un tribunale che persegua i crimini di aggressione" contro Kiev. La bozza di conclusioni, inoltre, ribadisca che i leader europei "incoraggiano il percorso delle riforme" intrapreso dall'Ucraina e "lavoreranno a stretto contatto con l'Ucraina affinché siano rispettate tutte le condizioni". Si sottolinea, inoltre, che l'Ue "continuerà a sostenere la Moldavia nell'affrontare le conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina".

Il secondo capitolo è dedicato all'economia sulla quale, almeno in via teorica, si prevede un dibattito generale e non focalizzato sul patto di stabilità. Il terzo capitolo delle conclusioni riguarda invece il dossier della Difesa europea e il piano Asap che prevede un balzo nella produzioni di munizioni affinché aumenti anche l'invio di proiettili all'Ucraina. A tal fine "il Consiglio europeo torna a richiamare l'importanza di rafforzare la base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa". Il quarto capitolo è dedicato alla migrazione mentre il quinto ha un titolo inequivocabile: Cina. I leader, si legge nella bozza, "avranno una discussione strategica" proprio sui rapporti commerciali e geopolitici con il Dragone. Il sesto capitolo, dedicato alle Relazioni Esterne, toccherà, tra gli altri, il dossier tunisino - la cui separazione da quello migranti è stata particolarmente caldeggiata dall'Italia - la nuova crisi registratasi nel Kosovo e i rapporti con l'America Latina in vista del vertice Ue-Celac di metà luglio. (ANSA).