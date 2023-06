Borrell, convocati leader di Serbia-Kosovo a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "Ho invitato i leader della Serbia Aleksandar Vucic e del Kosovo Albin Kurti a Bruxelles per incontri urgenti al fine di trovare la via d'uscita dall'attuale crisi". Lo scrive in un tweet l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell. "Abbiamo bisogno di un'immediata de-escalation e di nuove elezioni nel nord con la partecipazione dei serbi del Kosovo. Questo - ha aggiunto - è fondamentale per la regione e l'Ue". I leader di Serbia e Kosovo hanno confermato entrambi la propria partecipazione alla riunione di emergenza che si terrà oggi a Bruxelles per trovare una soluzione alla crisi nel nord del Kosovo. (ANSA).