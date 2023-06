Bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta negli Usa

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 22 GIU - In Ohio un bambino di 2 anni ha accidentalmente sparato alla schiena della madre, incinta di 8 mesi, con una pistola carica e non protetta, uccidendola.

Laura Ilg, 31 anni, ha chiamato il 911 dicendo di essere stata colpita dal figlio nella sua casa di Norwalk, ha dichiarato il sovrintendente David Smith ai media locali.

Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, la giovane donna è morta in ospedale e il bambino che portava in grembo non ha potuto essere salvato. La polizia ha trovato una pistola 9 mm e altre 2 armi da fuoco cariche, appartenenti al marito della vittima, assente al momento della tragedia.

