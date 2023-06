Al via la riunione di emergenza Ue con i leader di Serbia e Kosovo

Al via la riunione di emergenza convocata dall'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, per tentare di ricomporre la crisi scoppiata alla fine del mese scorso nel nord del Kosovo e culminata con il ferimento di 30 soldati della missione Nato nel Paese (Kfor) negli scontri di Zvecan del 29 maggio.

"Le discussioni si concentreranno sulla ricerca di modi per ridurre le tensioni in corso e tornare così all'attuazione degli accordi di dialogo, in particolare l'accordo sul percorso verso la normalizzazione" tra i due Paesi, si legge in una nota del Servizio europeo d'azione esterna.

Il capo della diplomazia europea vedrà prima il premier del Kosovo, Albin Kurti, appena arrivato a Bruxelles da Roma dove ha incontrato Papa Francesco. Dopo sarà la volta del presidente serbo, Aleksandar Vucic, attualmente in viaggio verso la capitale belga. Al momento non si prevede un faccia a faccia tra i due leader.

E infatti Vucic ha confermato che si recherà a Bruxelles per parlare con Borrell, ma non con Kurti, con il quale "non c'è nulla di cui parlare". "Lui fa in continuazione prediche filosofiche su Enver Hoxha, Marx, sulla situazione politica interna in Serbia. Andrò a Bruxelles a parlare con Borrell un'ora, due, anche dieci, ma con Kurti non c'é nulla di cui parlare", ha detto il presidente serbo alla tv pubblica Rts.

In quanto al premier Kurti, nell'incontro odierno in Vaticano con Papa Francesco ha sottolineato la ferma volontà del Kosovo di lavorare per la

pace, il dialogo e la cooperazione. Come ha riferito in un comunicato il governo a Pristina, Kurti ha espresso la sua gratitudine per la gentile ospitalità accordatagli dal Pontefice. Nel colloquio, ha riferito il governo, si è parlato di giovani e di futuro, dell'opera e dell'eredità di Madre

Teresa e della convivenza multireligiosa in Kosovo. Kurti ha informato il Papa sui successi del suo Paese nei campi della democrazia e dell'economia e sui risultati conseguiti finora dal suo governo. Al riguardo ha sottolineato tra l'altro che si tratta del primo governo che ha deciso di assegnare sussidi alle future mamme e ai loro figli fino all'età di 16 anni.

Il premier Kurti ha invitato papa Francesco a visitare il Kosovo, dopo una rapida e completa guarigione dal recente intervento chirurgico.

Quella odierna è stata la prima visita ufficiale di Albin Kurti in Vaticano e il suo primo incontro con papa Francesco.

Da parte sua, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che l'Alleanza "accoglie con favore gli sforzi compiuti nel quadro del dialogo" Belgrado-Pristina "facilitato dall'Ue" verso una de-escalation: "chiediamo alle parti di impegnarsi in buona fede nel dialogo e di astenersi da azioni unilaterali che possono ulteriormente aumentare le tensioni in Kosovo".

"La situazione in Kosovo e la presenza della Nato" nel Paese "dimostra come Nato e Ue lavorino a stretto contatto" per trovare "una soluzione pacifica", ha spiegato Stoltenberg, ricordando il recente aumento delle unità dispiegate in Kosovo nell'ambito della missione Nato (Kfor), "come riflesso dell'alta tensione" registrata nelle scorse settimane.

La crisi, esplosa a seguito dell'insediamento di sindaci di etnia albanese nelle quattro municipalità a maggioranza serba nel nord del Kosovo, si è aggravata negli ultimi giorni dopo l'arresto di tre poliziotti kosovari da parte della Serbia. Diametralmente opposta la ricostruzione di Pristina, secondo cui i tre agenti di polizia sarebbero stati sequestrati sul proprio territorio.

E intanto oggi a Gracanica, enclave serba a pochi chilometri da Pristina, alcune migliaia di persone hanno nuovamente manifestato per chiedere il rilascio di Dragisa Milenkovic, il serbo-kosovaro arrestato ieri dalla polizia locale con l'accusa di crimini di guerra. Dopo un raduno davanti al commissariato di polizia, in corteo i dimostranti hanno raggiunto il monastero ortodosso di Gracanica, scandendo slogan contro il premier kosovaro Albin Kurti e sollecitando l'immediata liberazione di tutti i serbi arrestati nelle ultime settimane nel nord del Kosovo. La protesta, che si è svolta pacificamente, è stata tenuta a bada da un massiccio schieramento di forze di polizia, che tuttavia non sono intervenute.