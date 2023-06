Aiea, 'la situazione a Zaporizhzhia estremamente delicata'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La situazione della sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente delicata": lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, in un comunicato.

"Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire la sicurezza nucleare", ha aggiunto l'alto funzionario.

Grossi ha segnalato che "la perdita del bacino di Kakhovka è stata una catastrofe per l'intera regione", che si è aggiunta alle gravi difficoltà della centrale nucleare. "Ora più che mai, tutte le parti devono aderire ai principi dell'Aiea per prevenire incidenti nucleari", ha esortato. . (ANSA).