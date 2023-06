Zelensky, 'Putin tiene alla vita, non credo userà armi nucleari'

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non crede che Vladimir Putin sia "pronto" a usare le armi nucleari nel conflitto in Ucraina, perché lo zar "ha paura per la sua vita, la ama molto". Il commento di Zelensky è arrivato durante un'intervista con la Bbc.

In ogni caso, ha aggiunto il presidente ucraino, "non c'è modo di dirlo con certezza, soprattutto per quanto riguarda una persona senza legami con la realtà, che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino".

