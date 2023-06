Via libera Paesi Ue a nuovo pacchetto sanzioni anti-russe

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - Via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 presso l'Ue all'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'approvazione è arrivata alla riunione del Coreper II e riguarda l'ultimo pacchetto di misure messe in campo da Bruxelles e concentrato innanzitutto sull'evitare che le sanzioni in vigore siano aggirate. (ANSA).