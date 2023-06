Ue, riconoscere genitorialità anche di altri paesi membri

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - "Personalmente non sono al corrente del caso e normalmente non commentiamo casi individuali. Più in generale ricordo la proposta della Commissione dei diritti genitoriali transfrontalieri. Chi è genitore in uno Stato deve esserlo anche negli altri Paesi Ue, ma il diritto di famiglia è competenza dei Paesi membri". Lo ha detto il portavoce della Commissione Christian Wigand rispondendo, nel briefing quotidiano, ad una domanda sul caso dell'impugnazione degli atti di nascita di 33 bambini a Padova perché figli di genitori dello stesso sesso. (ANSA).