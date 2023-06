Tunisia, treno deraglia a Msaken, almeno 2 morti e 34 feriti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Due persone sono morte e almeno altre 34 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno passeggeri, diretto da Tunisi a Gabes, avvenuto a Msaken nel governatorato di Sousse, intorno all'una di questa notte. I passeggeri feriti in maniera lieve, secondo una fonte medica citata dalla radio locale Shems. sono stati trasportati negli ospedali di Msaken, Sahloul e Farhat Hached, e in maggior parte sono stati già dimessi.

Il deragliamento è avvenuto quando il convoglio è arrivato nella stazione di Msaken, a circa 150 km dalla capitale, secondo quanto indicato dalla Compagnia nazionale delle ferrovie tunisine 'Sncft'. Le vittime sono il macchinista della locomotiva, che si è ribaltata, e uno dei passeggeri dei tre vagoni deragliati.

Sull'incidente ferroviario è stata aperta un'inchiesta per individuare le responsabilità dell'accaduto, secondo le fonti della compagnia.

In un altro incidente ferroviario, provocato dallo scontro fra due treni passeggeri nella zona di Jbel Jelloud, nel sud di Tunisi, il 21 marzo 2022 rimasero ferite circa 100 persone.

(ANSA).