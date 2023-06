Strage di donne in un carcere in Hoduras, salite a 46 le vittime

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 21 GIU - E' salito a 46 il numero delle persone morte nel carcere femminile honduregno di Támara, a nord di Tegucigalpa, dove ieri si sono scontrati membri delle bande criminali Barrio 18 e Mara Salvatrucha, causando anche un grave incendio in cui sono morte parte delle recluse.

Via Twitter, l'ufficio del Pubblico ministero ha confermato il nuovo bilancio, precisando che in mattinata sono cominciate le autopsie delle persone facilmente identificabili, mentre per quelle decedute tra le fiamme sarà necessaria una procedura più lunga e più complessa.

Non esiste ancora una versione ufficiale definitiva dell'accaduto, perché continuano le indagini della polizia criminale, che ha rinvenuto nella prigione un grande arsenale di armi, e dei pm.

I media locali segnalano che all'esterno del centro di reclusione, per tutta la giornata si sono moltiplicati i momenti di tensione e di dolore, da parte dei famigliari in attesa della restituzione dei cadaveri dei loro congiunti. (ANSA).