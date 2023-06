Solstizio d'estate, si ripete il rito del raduno di Stonehenge

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Si è ripetuto anche quest'anno, fra curiosità ed echi neo-pagani, il rito del solstizio d'estate celebrato fra i grandi monoliti del sito preistorico di Stonehenge, in Inghilterra.

Complice la bella giornata, circa 10.000 persone si sono radunate all'alba per accogliere il passaggio dei primi raggi attraverso i megaliti d'epoca neolitica disposti in circolo nel luogo. L'atmosfera è stata quella di sempre: fra misticismo new age, semplici suggestioni di visitatori occasionali - britannici, ma anche originari di molti altri Paesi - e dal pittoreschi rituali di sedicenti druidi.

Nessun incidente di rilievo è stato segnalato dalla Wiltshire Police. (ANSA).