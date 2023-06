Putin, presto dispiegati nuovi missili nucleari Sarmat

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i nuovi missili nucleari Sarmat saranno presto pronti per il dispiegamento. Lo scrive la Tass. I Sarmat sono in grado di trasportare 10 o più testate nucleari.

C'è "un rallentamento della controffensiva ucraina" e "il nemico sta subendo perdite serie". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ai laureati della accademie militari. Secondo Putin gli ucraini hanno perso finora "245 carri armati e 678 blindati di vario tipo, compresi francesi e americani", ma le forze di Kiev "non hanno e esaurito il potenziale per l'avanzata". Lo riferisce l'agenzia Interfax.

