Premier ucraino, 'per la ricostruzione ci mancano 6,5 mld'

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Il premier ucraino Denys Shmyhal, intervenendo alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso a Londra, ha ringraziato gli Stati alleati per il loro sostegno economico ma ha sottolineato che mancano ancora 6,5 miliardi di dollari per coprire i bisogni immediati del Paese, esclusi gli aiuti militari. Kiev necessità in tutto di circa 14 miliardi di dollari nel breve periodo, di questi 3,3 miliardi sono già stati messi a bilancio dal governo ucraino e 4,3 miliardi sono stati promessi dai partner internazionali. (ANSA).