Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia d'informazione uzbeka UzA

L'agenzia uzbeka UzA e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

La firma è avvenuta in collegamento digitale tra le sedi delle due agenzie, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Uzbekistan, Agostino Pinna, e dell'ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia Otabek Akbarov.

L'ambasciatore Pinna ha dichiarato: "Le relazioni tra l'Italia e l'Uzbekistan hanno conosciuto negli ultimi anni una fase di grande rilancio, culminato nella recente visita in Italia (7-9 giugno) del presidente uzbeko Mirziyoyev. I due Paesi hanno in tale occasione concordato la realizzazione di un partenariato strategico multisettoriale, che condurrà all'aumento delle attività e delle iniziative congiunte. In tale quadro, l'odierno accordo tra ANSA e UzA costituisce un tassello molto importante, che permetterà una migliore conoscenza pubblica dei diversi progetti in corso di realizzazione.

Ringrazio ANSA per il raggiungimento di questa intesa, che apre nuove prospettive in ambito mediatico con l'Uzbekistan".

Anche l'ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia Otabek Akbarov ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Accolgo con favore l'istituzione di una cooperazione diretta tra la principale agenzia di stampa dell'Uzbekistan - UzA e ANSA. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente interesse reciproco dei nostri due Paesi, che copre aree istituzionali, economiche e culturali. Credo che questa collaborazione aiuterà i nostri popoli a conoscere meglio i patrimoni storici unici dell'Uzbekistan e dell'Italia, le attuali priorità di vita e di sviluppo, nonché i principali eventi di politica interna ed estera nei due Paesi. Contribuirà inoltre ad una migliore conoscenza delle grandi opportunità di cooperazione commerciale tra aziende, agenzie e banche. Questo rapporto tra UzA e ANSA è assolutamente coerente con gli obiettivi di partnership strategica tra Uzbekistan e Italia stabiliti l'8 giugno 2023 durante la visita ufficiale del presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Italia".

Per il direttore generale di UzA Abdusait Kuchimov, "il rafforzamento delle relazioni con i media su scala globale è un compito strategico per UzA: per questo abbiamo concordato di firmare un accordo con l'ANSA. Stiamo attivamente scambiando informazioni con le principali agenzie di stampa in tutte le regioni e la partnership con l'ANSA crea una base per lo studio delle attività dell'intera regione e per un rapido scambio di informazioni con l'Europa. Ci sforziamo di preparare e scambiare notizie per migliorare le relazioni interregionali, interstatali e internazionali. ANSA è il primo partner informativo di UzA nell'Europa occidentale; possiamo dire che si tratta quindi di un evento storico importante".

L'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha sottolineato da parte sua che "questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale con le principali agenzie di tutto il mondo e contribuirà ad incrementare la conoscenza reciproca di Italia e Uzbekistan; inoltre l'intesa raggiunta consentirà un'interessante opportunità di sviluppo di accordi commerciali nei rispettivi Paesi, mentre i nostri abbonati potranno contare su un'offerta informativa ancora più completa e capillare".