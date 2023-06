Lula incontra a Roma il sociologo e amico De Masi

Prima della sua intensa agenda di incontri con autorità dello Stato e del governo italiano e con papa Francesco, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è riunito con l''amico' e sociologo Domenico de Masi, profondo conoscitore del Brasile.

In un tweet a cui ha allegato una foto che mostra la sua vicinanza all'autore del saggio 'Ozio creativo', Lula ha rivelato di avere avuto "un bell'incontro e una conversazione con il mio amico e professore Domenico de Masi".

"Ci siamo incontrati a Curituba (dove Lula ha trascorso un periodo in carcere, ndr.) e anche quando sono venuto a Roma prima della pandemia, prima del 2020". "Abbiamo parlato - ha infine detto - sullo scenario politico esistente in Brasile, e anche in Europa".