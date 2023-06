In Cisgiordania violenze dei coloni dopo l'attentato palestinese

Gruppi di coloni ebrei si sono abbandonati la scorsa notte a violenze in alcuni villaggi palestinesi poche ore dopo l'attentato in Cisgiordania in cui quattro civili israeliani sono stati uccisi da due palestinesi armati di fucili M-16. La notizia, riferita dalla agenzia di stampa palestinese Wafa, è stata confermata dalla radio militare, secondo la quale in questi attacchi sono rimasti feriti almeno cinque palestinesi Secondo la Wafa e la radio militare, le violenze principali sono avvenute nei villaggi di Luban a-Sharkyeh e di Hawara (Nablus).

Gli assalitori (stimati in 200 circa) hanno bruciato alcune automobili, hanno dato fuoco a campi agricoli, hanno lanciato sassi contro abitazioni e hanno cercato di penetrare a forza in una scuola. L'esercito - ha precisato la radio militare - è poi intervenuto e ha arrestato tre ultrà ebrei.

Nelle stesse ore un altro gruppo di coloni è penetrato nell'avamposto illegale di Eviatar (nella stessa zona), che da oltre un anno è stato proclamato 'zona militare chiusa'. A quanto pare i dimostranti - fra cui si trovava un deputato di estrema destra - si sono asserragliati nel posto, nell'intento di gettare le basi per un nuovo insediamento ebraico in Cisgiordania. "Questa è la nostra risposta al terrorismo dei palestinesi", ha spiegato un loro portavoce.

L'attacco plaestinese di ieri è avvenuto in una stazione di servizio nei pressi dell'insediamento ebraico di Eli, vicino Nablus, in Cisgiordania. I due attentatori palestinesi sono stati entrambi uccisi: il primo, Muhannad Faleh Abdullah Shehadeh (26 anni), dalla reazione di un civile israeliano nella stessa stazione di servizio. Il secondo, Khaled Mustafa Abdel-Latif Sabah (24 anni), datosi alla fuga, è stato poi rintracciato vicino la cittadina palestinese di Tubas su un'auto rubata durante l'attentato ed ucciso. Entrambi, secondo la stessa organizzazione, erano affiliati di Hamas.

E intanto è salito a 7 il numero dei morti palestinesi durante i violenti e prolungati scontri tra miliziani ed esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Il ministero della Sanità locale ha annunciato la morte di una minorenne che era stata ferita alla testa, secondo la Wafa, da

"proiettili dell'occupazione israeliana" durante gli scontri: si tratta di Sadeel Ghassan Naghniyeh di 15 anni.

La ragazza, secondo i media, è stata colpita dal proiettile mentre si trovava nel cortile di casa sua nel campo profughi di Jenin. Una fonte della sicurezza israeliana ha detto alla Radio Militare che l'esercito ha aperto una inchiesta aggiungendo anche che "sono basse le possibilità

che sia stata colpita dai soldati".