Duello di droni fra Russia e Ucraina

Duello di droni fra le forze russe e ucraine.

Tre droni sono stati abbattuti oggi con apparecchiature elettroniche in due quartieri del villaggio di Lukino, alle porte di Mosca: lo hanno dichiarato all'agenzia di stampa Tass ufficiali delle forze dell'ordine. "Tre droni sono stati abbattuti dai sistemi di guerra elettronica in un campo vicino al villaggio di Lukino nella Novaya Moskva e nell'area (di schieramento) della divisione Tamanskaya nel (distretto Naro-Fominsky della) Regione di Mosca; sono caduti senza danneggiare alcuna struttura", ha detto un ufficiale delle forze dell'ordine. Secondo le informazioni

preliminari, non ci sono state vittime.

In precedenza il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobiov aveva parlato di due droni abbattuti. "Due droni si sono schiantati oggi alle 5:30 e alle 5:50 (le 4:30 e le 4:50, ndr) mentre si avvicinavano ai depositi di una base militare" nel distretto di Naro-Fominsk, a circa 50

chilometri a sud di Mosca, ha scritto Vorobiov su Telegram. I velivoli sono stati abbattuti da "militari" russi, ha aggiunto.

Da parte sua, l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina, informa che le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con sei droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana, che sono stati tutti abbattuti dalle forze di difesa aerea del Paese.