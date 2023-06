Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina

Breve e cordiale faccia a faccia fra il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, a margine della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina apertasi a Londra stamattina.

I due ministri - che rappresentano l'Italia e gli Usa all'evento - hanno avuto uno scambio incentrato interamente sul dossier ucraino, come apprende l'ANSA. Tajani ha ribadito in particolare l'impegno pubblico e privato italiano per la ricostruzione, sottolineando l'importanza della conferenza di Roma.

Una base per la pace fondata sull'unità, la sicurezza e la democrazia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in videocollegamento alla Conferenza internazionale a Londra. Lo riporta Rbc-Ucrana. Zelensky ha delineato cinque aree in cui Kiev ha iniziato a creare una base per la pace. "La prima è il potenziale per l'unità. La seconda è il potenziale per la stabilità. La terza è il potenziale per la crescita. La quarta è il potenziale per la sicurezza. E la quinta, estremamente importante, è il potenziale per la democrazia", ha affermato.

La ricostruzione dell'Ucraina è necessaria per garantire la sicurezza globale, ha detto Zelensky in un videomessaggio. "Ricostruendo l'Ucraina stiamo ricostruendo molto più di un Paese, ricostruiamo il mondo intero per la nostra e le generazioni future". E ha aggiunto: "Questo processo sarà pacifico, stabile e democratico? Dipende da ognuno di noi".