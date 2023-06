Cina: il 10% delle imprese Ue ha spostato la sede altrove o lo valuta

A dispetto della riapertura dopo tre anni di restrizioni anti-Covid, la Cina registra una ripresa incerta, tensioni internazionali e un clima imprenditoriale sempre più politicizzato: uno scenario che mina la fiducia delle società europee, con i due terzi di quelle attive nel Dragone che valutano più difficile fare affari. E' quanto emerge dal sondaggio annuale condotto su 570 aziende dalla Camera di commercio dell'Ue in Cina, in base al quale più di un'azienda su 10 pianifica "di spostare la propria sede asiatica fuori dal Paese o lo ha già fatto" in prevalenza verso Singapore, ha detto Jens Eskelund, presidente della Camera.