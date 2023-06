Allarme Elton John, in Usa i diritti Lgbtq+ vanno all'indietro

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Negli Stati Uniti i diritti Lgbtq+ stanno andando all'indietro. A lanciare l'allarme Elton John, che, durante un'intervista a Radio Times, ha detto di essere preoccupato per le crescenti ondate di rabbia e omofobia nel paese. Il riferimento in particolare è alle recenti misure approvate in Florida in quello che è un pacchetto ribattezzato 'Don't Say Gay', che tra le altre cose proibisce l'utilizzo dei bagni pubblici a seconda dell'identità di genere.

"Non mi piace affatto - ha commentato il cantante di Rocket Man - andrà a finire male in America, le leggi della Florida sono vergognose. Sembra di andare all'indietro, si diffonde (in riferimento alle ondate di omofobia, ndr), è come un virus per il movimento Lgbtq+".

Secondo l'American Civil Liberties Union, l'organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti, quest'anno 45 stati hanno introdotto circa 500 provvedimenti contro gli Lgbtq+, 57 di questi sono diventati legge. (ANSA).