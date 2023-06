Usa 2024: Trump, nessun ruolo per Ivanka e altri figli se vinco

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Ivanka Trump e i suoi fratelli non avranno alcun ruolo nell'amministrazione del padre se vincerà le elezioni presidenziali del 2024. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista alla Fox. Lo scorso novembre Ivanka aveva detto di aver chiuso con la politica, e ieri l'ex presidente ha precisato che la sua corsa alla Casa Bianca e la successiva presidenza è stata "troppo dolorosa per la famiglia". "Questo è abbastanza per la nostra famiglia", ha continuato, rispondendo alla domanda se i suoi figli prenderebbero in considerazione l'idea di lavorare per lui durante un eventuale secondo mandato.

"Nessuno ha passato quello che ha passato la mia famiglia.

Ivanka aveva una linea di abbigliamento di grande successo, e l'ha chiusa. In un certo senso sentiva di doverlo fare", ha detto il tycoon della figlia. Mentre riguardo ad Eric, ha sottolineato: "È un bravo ragazzo, stavamo andando alla grande.

Poi ho deciso di candidarmi alla presidenza.... E non credo che nessuno al mondo nella storia abbia mai ricevuto più citazioni in giudizio". (ANSA).