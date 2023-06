Sudan: Unhcr, 500.000 rifugiati dall'inizio del conflitto

Sono 500.000 le persone sono fuggite all'estero dall'inizio dei combattimenti in Sudan, mentre il numero di sfollati nel Paese è arrivato a due milioni. A fornire i dati è l'Alto Commissario dell'Onu per i Rifugiati, Filippo Grandi, nel corso di una conferenza stampa a Nairobi tenutasi in occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati.

"Oggi abbiamo superato la soglia di mezzo milione di rifugiati provenienti dal Sudan dall'inizio del conflitto", ha detto Grandi, che ha aggiunto: "Se non facciamo tacere queste armi, l'esodo del popolo sudanese continuerà".