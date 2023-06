Nel 2018 l'allarme dei leader del settore sul sommergibile disperso

I leader del settore dei sommergibili erano così preoccupati per quello che chiamavano l'approccio "sperimentale" di OceanGate, la società il cui scafo è scomparso durante l'immersione verso il relitto del Titanic, che nel 2018 scrissero una lettera avvertendo di possibili problemi "catastrofici" con lo sviluppo del sottomarino e la sua prevista missione negli abissi dell'oceano. La lettera, ottenuta dal New York Times, fu inviata al patron di OceanGate, Stockton Rush (anche lui tra i cinque passeggeri scomparsi), dalla commissione veicoli sottomarini a guida umana della Marine Technology Society, un gruppo commerciale di 60 anni che mira a promuovere la tecnologia oceanica ed educare il pubblico in materia. Nella missiva si segnalavano "significative preoccupazioni".