Russia: a S. Pietroburgo mostra di dipinti di Viktor Bout

(ANSA) - MOSCA, 20 GIU - Viktor Bout, il russo già detenuto negli Usa per traffico di armi e rilasciato in cambio della liberazione da parte di Mosca della cestista americana Brittney Griner, ha tenuto al museo di Storia politica di San Pietroburgo una mostra di 40 suoi dipinti realizzati in carcere.

Nella mostra, scrive l'agenzia Tass, è esposta anche una maglietta firmata dalla stessa Griner e oggetti personali di Bout usati durante la detenzione. La mostra sarà aperta fino al 4 luglio.

In precedenza circa 20 opere dello stesso Bout realizzate a matita o con acquarello erano state presentate alla Biblioteca nazionale russa.

Bout, rimpatriato nel dicembre scorso, è entrato a far parte poco dopo del Partito liberal-democratico della Russia (Ldpr), formazione ultranazionalista fedele al Cremlino. (ANSA).