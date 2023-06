Ministro di Singapore a New York, firmerà il trattato sul mare

(ANSA) - SINGAPORE, 20 GIU - Singapore firmerà primo trattato internazionale al mondo per proteggere l'alto mare adottato ieri all'Onu quando si aprirà alla firma a settembre e intende ratificarlo il prima possibile. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan a New York, invitando tutti gli Stati a fare lo stesso.

Balakrishnan, che ha incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken e altri legislatori e funzionari la scorsa settimana a Washington, dovrebbe anche incontrare il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite Csaba Korosi mentre si trova a New York. La sua visita di lavoro negli Stati Uniti termina oggi.

Il primo trattato internazionale al mondo per proteggere l'alto mare - ha detto - è un "punto di svolta collettivo" per gli sforzi di conservazione, ha dichiarato il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan, richiamando l'attenzione sul fatto che, perchè entri in vigore, occorre convincere almeno 60 Paesi ad aderire all'accordo e metterlo in atto.

Definendolo una vittoria per il diritto internazionale, Balakrishnan ha osservato che il patto in alto mare è stato elaborato in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), adottato 40 anni fa da Singapore e tenuto in gran conto per il ruolo fondamentale che ha avuto nello sviluppo della nazione, uno Stato fortemente dipendente dal commercio marittimo. (ANSA).