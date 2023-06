Kiev: 'I rifugiati ucraini sono più di otto milioni'

Oltre otto milioni di ucraini sono diventati rifugiati dall'inizio dell' invasione russa del Paese e più di cinque milioni hanno richiesto lo status di residenza temporanea nei Paesi dell'Europa occidentale: lo ha affermato su Telegram il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

Dall'inizio dell'invasione, ha detto, "milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza sia all'interno sia all'esterno del Paese". E "siamo grati a tutti gli Stati che non solo hanno ospitato gli ucraini, fornendo loro un riparo e un senso di sicurezza, ma anche aiutando il nostro Paese in ogni modo nella lotta contro il nemico", ha concluso.