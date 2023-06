Kiev: 'Bombe sui soccorritori a Kherson, un morto e 7 feriti'

"L'esercito russo ha sparato sui soccorritori di Kherson che stavano rimuovendo il limo. Il bombardamento ha ucciso un soccorritore e ne ha feriti altri sette. Sei sono in gravi condizioni", lo scrive su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak.

Le forze russe hanno colpito le città di Kurakhove e Avdiyivka - entrambe nella regione di Donetsk - con l'artiglieria, i carri armati e due razzi: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. "In direzione di Donetsk, il nemico ha bombardato Kurakhove con l'artiglieria in mattinata. Avdiyivka è stata colpita con due razzi, artiglieria e carri armati", ha scritto Kyrylenko.

Ucraina, controffensiva vicino alla citta' di Bakhmut

Le forze armate ucraine hanno ucciso lunedì 19 giugno 1.010 soldati russi, un bilancio che porta il totale delle forze di Mosca eliminate nel Paese dall'inizio dell'invasione a quota 221.460: lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano della situazione al fronte, come riporta Ukrinform. Il rapporto dello Stato Maggiore indica inoltre che dall'inizio della guerra la Russia ha perso 314 caccia, 306 elicotteri e 3.393 droni. Le forze di Kiev affermano di aver distrutto - tra l'altro - anche 3.997 carri armati russi, 3.888 sistemi di artiglieria, 614 sistemi di razzi a lancio multiplo, 372 sistemi di difesa aerea, 1.214 missili da crociera e 18 navi.

Le forze armate ucraine continuano ad avanzare nella regione di Zaporizhzhia verso sud-sud-est, in direzione di Melitopol e di Berdyansk, dove le forze scelte di terra hanno liberato altre località, mentre incontrano fortissima resistenza a est, nel Donbass, dove i russi hanno concentrato le loro forze: questo lo stato dell'arte nel mattino del 482/mo giorno di guerra secondo il bollettino dello stato maggiore interforze ucraino postato su Facebook e ripreso da media ucraini, fra cui l'Ukrainska Pravda. Nella direttrice sud, si legge, nelle ultime 24 ore "a Novodarovka, Priyutnoye, Makarovka, Rivnopol, Novodanilovka e Robotino i militari ucraini hanno avuto un parziale successo e si sono insediati". In questa direttrice, si precisa, "non è stata perduta neanche una posizione". "Lo stato maggiore ha notato che i russi continuano a concentrare i loro sforzi principali sulle direttrici di Limansk, Bakhmut, Avdiivka e Maryinsk, tutte nel Donbass: "Lì continuano pesanti battaglie, ci sono stati 45 scontri militari in un giorno", si legge. Infine, nella regione nord-orientale di Kharkiv, i russi "hanno lanciato un attacco aereo sul villaggio di Kislovka, non lontano da Kupyansk, e sull'abitato di Budarki e ha anche colpito diversi insediamenti con colpi di artiglieria e di mortaio, dicono i militari ucraini, senza però citare vittime civili.

Sono 620 i militari ucraini eliminati nelle ultime 24 ore dalle forze russe, che continuano a respingere i tentativi nemici di avanzare nelle aree di Zaporizhzhia, sud Donetsk e Donetsk. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass. Il ministero aggiunge che bombardamenti russi hanno portato alla distruzione di otto depositi di munizioni ucraini.