Il processo a Trump per le carte segrete si apre il 14 agosto

Il processo a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago si aprirà il 14 agosto 2023. Lo ha stabilito il giudice che presiede il caso Aileen Cannon, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Donald Trump non ha restituito le carte segrete trovate a Mar-a-Lago perché "troppo impegnato". Lo ha spiegato l'ex presidente a Fox, precisando di non aver avuto molto tempo per passare in rassegna gli scatoloni per verificare la presenza di sue cose personali. "Prima di restituirle volevo prelevare tutte le mie cose", ha detto Trump.