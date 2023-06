Il Gladiatore Russell Crowe testimonial Roma per Expo 2030

E' di Roma l'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione per la candidatura all'Expo 2030. E con il Colosseo in apertura che fa da sfondo all'annuncio del progetto Roma, non poteva essere che Russell Crowe a chiamare tutti a votare per la capitale italiana: "Roma - dice l'attore - non è solo la capitale d'Italia, è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità" dice l'attore ricalcando la sua battuta più celebre ne 'Il Gladiatore'.