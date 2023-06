Expo 2030, Odessa esclusa con un voto dell'assemblea Bie

Odessa è stata oggi ufficialmente esclusa dalle città candidate ad ospitare Expo 2030 dopo un voto dell'assemblea della Bie (Bureau International des Expositions) a Parigi. Il voto era stato chiesto dagli ucraini come una sorta di ricorso contro il parere degli ispettori secondo cui nel progetto c'erano errori rispetto alla fattibilità del programma, relativi in particolare alla sostenibilità finanziaria del piano, che doveva essere interamente sponsorizzato dallo Stato: una circostanza questa considerata irrealistica per un Paese che già dovrà essere ricostruito dopo la guerra. Restano quindi in corsa Roma, Riad e Busan.