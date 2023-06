Budanov ricompare in video, Zaporizhzhia minata dai russi

Il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov è riapparso in tv smentendo le notizie sui media russi che da giorni lo danno per morto o in coma dopo l'attacco russo a Kiev del 29 maggio. "La centrale di Zaporizhzhia è stata ulteriormente minata. E la cosa peggiore è che il dispositivo di raffreddamento è stato minato. Se lo disabilitano, allora c'è un'alta probabilità che ci saranno problemi significativi", ha affermato in una trasmissione tv il cui video è visibile su RBC-Ucraina.